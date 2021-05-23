النصر: تابعوا الأخبار الصحيحة عبر قنواتنا

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

دعا نادي النصر، عبر بيان بموقعه الرسمي، جماهيره ومختلف وسائل الإعلام إلى معرفة الأخبار الصحيحة من القنوات الرسمية للنادي وعدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة تنشرها مواقع إخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان:«لوحظ بالفترة الأخيرة تداول بعض الأخبار لا أساس لها من الصحة عبر بعض المواقع الإخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي بشأن تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل،ويهيب النادي بجماهيره ومحبيه ووسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة ومعرفة الأخبار الصحيحة من خلال ما ينشره المركز الإعلامي للنادي بالقنوات الرسمية».

وجاء بيان النصرعقب أخبار ربطت اسمه مؤخراً بالتعاقد مع أكثر من لاعب.

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