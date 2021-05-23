ناصيف البياوي: لن أرفض العمل مع «الذئاب» في الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة عدم رفضه فكرة العمل في دوري الهواة مع الذئاب حال تم تقديم عقد جديد له من قبل إدارة نادي الفجيرة ،مشيراً إلى أنه حزين لهبوط الفريق إلى دوري الأولى، وأن الفجيرة بما يملكه من إمكانات كان يستحق وضعاً أفضل من الذي أنهى عليه مسابقة الدوري، ونوه إلى وجود تفاصيل بسيطة ساهمت في عودة الفريق لدوري الأولى.

وقال البياوي: على الرغم من توليه المهمة ووصوله في وقت متأخر وقبيل 10 جولات على ختام المسابقة ،إلا أنه اجتهد كثيراً من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن حدوث بعض التفاصيل البسيطة والأخطاء الفردية وقلة خبرة بعض اللاعبين خصوصاً على مستوى الخط الخلفي إلى جانب تفشي ظاهرة الإصابات والمردود المتواضع لبعض الأجانب عدا التونسي فراس بالعربي افضل المحترفين، مبدياً تأسفه لهبوط فريقه لدوري الأولى، ومقدماً اعتذاره لإدارة وجماهير الفجيرة ،مشيراً إلى أنها كبوة جواد والفريق قادر على العودة وفي اعتقادي أن مستقبله أفضل من الحاضر.

تحدٍ

وأشار البياوي إلى أنه مدرب يعشق عمله ويعشق التحدي، وحاول بقدر الإمكان فعل شيء تجاه فريق الذئاب، لكن «قدر الله وما شاء فعل» وإذا قدر لي البقاء في قلعة الذئاب سأجتهد لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي مع كبار دوري الخليج العربي.

وقال البياوي دوري «الهواة» سيكون مختلفاً عن «المحترفين»، وذلك من واقع تقليص عدد الأجانب من 4 محترفين إلى أجنبيين فقط ،إلى جانب 4 لاعبين مقيمين وسيكون الاعتماد على أبناء النادي في هذه الحالة بنسبة كبيرة، خصوصاً وأن الفجيرة يضم لاعبين مواطنين صغار السن يتمتعون بإمكانات عالية، على رأسهم الحارس محمد المقبالي إلى جانب ناصر الزهوري ومحمد سالم وغيرهم من اللاعبين الصاعدين من المراحل السنية.

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