محمد السويدي: تتويج الجزيرة بلقب الدوري جهد سنوات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

هنأ محمد سيف السويدي، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة نادي الجزيرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، بنيل «فخر أبوظبي» لقب دوري الخليج العربي، وهنأ الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، عضو مجلس الإدارة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية واللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي بالإنجاز.

وقال السويدي إن بلوغ فخر أبوظبي منصات التتويج لم يكن نتيجة عمل الموسم نفسه، ولكنه كان نتاج جهد سنوات، بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي كانت بصمته حاضرة ومؤثرة في نيل البطولة، عبر توجيهاته ودعمه ومتابعته الدقيقة الشيء الذي قاد إلى بلوغ منصات التتويج.

أهداف

وأشار محمد السويدي إلى أن بطولة الدوري تمثل للجزيرة وسيلة لتحقيق نجاحات أكبر، وأضاف: الاهتمام بفريق الكرة في النادي لديه أهداف أعمق وأشمل من مجرد المنافسة على الألقاب المحلية والفوز بها لأننا ننظر إلى المصلحة العامة بداية بأن نكون فريقاً قوياً في الدوري لأن قوة أي فريق تساهم في رفع مستوى المنافسة، وبالتالي تتطور كرة القدم الإماراتية وتتحسن نتائج المنتخبات والأندية في المنافسات الخارجية وهو الأهم.

وثمن السويدي، جهود اللاعبين بقيادة القائدين علي خصيف وعلي مبخوت طوال مشوار الموسم الذي وصفه بالاستثنائي، ذاكراً أن فريقه لم يكن من ضمن الأندية المرشحة لللتويج بلقب الدوري مع بداية الموسم لكن بعد عدد من الجولات بدأ الجميع ينتبه للمستوى الذي يقدمه الفريق حتى أصبح مرشحاً ثم متصدراً للمنافسة حتى أنهى كفاحه بأن أصبح بطلاً للدوري وأضاف: بالتأكيد هذا الإنجاز جاء بعد مجهود كبير.

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