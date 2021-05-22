راشد بن حميد يشهد تدريبات " الأبيض" و يحث اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم

المصدر: وام

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم "السبت" تدريبات المنتخب الوطني بملعب الوصل استعدادا لخوض ما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي تحتضنها الدولة في الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل .

وحث رئيس الاتحاد اللاعبين على بذل أقصى ما يستطيعون من جهد و تقديم أفضل ما لديهم من أجل التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات مجددا ثقته بمواهبهم وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهير الكرة الإماراتية في الداخل والخارج داعيا إلى الاستفادة من قوة المسابقات المحلية هذا الموسم ومن الخبرات التي اكتسبوها مع أنديتهم وفي تجمعات المنتخب والمباريات الودية التي خاضوها.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص اتحاد الكرة على إنجاح مهمة المنتخب في التصفيات وتوفير كل مستلزمات التفوق وقال إن المنتخب الوطني يمتلك عوامل القوة و الخبرة التي تساعده على مواجهة التحديات خاصة أن المباريات تقام على أرض الامارات.

و أشاد رئيس الاتحاد بعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، ومساعديه وبقية الأجهزة الإدارية والطبية وكل العناصر التي تعمل خلف الكواليس مثمنا تعاون الأندية وحرصها على المشاركة في إنجاح مهمة "الأبيض" في التصفيات المشتركة.

حضر التدريبات يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومحمد عبيد حماد مشرف المنتخب الوطني.

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