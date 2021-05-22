النصر: تابعوا الأخبار الصحيحة عبر قنواتنا الرسمية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

دعا نادي النصر جماهيره ومحبيه ومختلف وسائل الإعلام إلى معرفة الأخبار الصحيحة من القنوات الرسمية للنادي وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة لبعض المواقع الإخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي.

ونشر النصر بياناً عبر حسابه الرسمي جاء فيه:«لوحظ في الفترة الأخيرة تداول بعض الأخبار لا أساس لها من الصحة عبر بعض المواقع الإخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي حول تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل».

وأضاف البيان: يهيب النادي بجماهيره ومحبيه ووسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة ومعرفة الأخبار الصحيحة من خلال ما ينشره المركز الإعلامي للنادي عبر القنوات الرسمية.

وجاء توضيح النصر عقب الأخبار التي ربطت اسمه بالتعاقد مع أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة.

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