الوحدة ينفي شائعات حول ضم عدد من اللاعبين الجدد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

نفت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة الأنباء التي تتداولها بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول التعاقد مع لاعبين ومفاوضة آخرين للانضمام للفريق الأول.

وأكد النادي عبر بيان رسمي أن ما يتم تداوله في تلك المواقع هو مجرد شائعات وأخبار عارية من الصحة، بهدف الترويج لبعض اللاعبين عن طريق وكلاء أعمالهم، مطالباً جماهيره بعدم الانسياق خلف تلك الأخبار المغلوطة – بحسب ما ورد في البيان – وانتظار الإعلان الرسمي عن أي تعاقدات من النادي.

يذكر أن أخباراً ربطت في الأيام القليلة الماضية بين التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري ونادي الوحدة، إذ ينتهي عقد اللاعب مع ناديه الموسم الحالي في ظل عدم وضوح الرؤية حول تجديد عقده وخاصة أنه لا يزال لم يتسلّم مستحقاته المتأخرة منذ أشهر وطالب بها مؤخراً.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أعلن عبر برنامجه في قناة أون تايم سبورت أن وكيل أعمال فرجاني ساسي سيسافر إلى أبوظبي من أجل الدخول مع إدارة الوحدة في مفاوضات لانتقال ساسي إلى قلعة العنابي.

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