محمد فوزي: أحداث نهائي الكأس حافز للنصر بالموسم المقبل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد محمد فوزي لاعب فريق الكرة بنادي النصر أن «العميد» يجب أن يستلهم القوة من الخسارة التي تلقاها في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي ويجب ألا يتأثر مما حدث في تلك المباراة لأن كرة القدم في النهاية فوز وخسارة وأنه لا بد أن يخرج أحد الفريقين «زعلان»، مشيراً إلى أن أحداث نهائي الكأس ستكون حافزاً للنصر في الموسم المقبل.

وقال: «أشكر زملائي على أدائهم القوي وروحهم القتالية واجتهادهم في مباراة الكأس، وكنا نطمح لنتيجة أفضل ولكن الأحداث التي شهدتها المباراة نقلتها إلى النهاية التي لم نكن نتمناها وشباب الأهلي لم يفز علينا بسهولة».

وعبّر محمد فوزي الذي لم يشارك في المباراة النهائية بسبب التزامه بالخدمة الوطنية وانضمامه لقائمة الفريق بشكل متأخر، عن رضاه عن موسم النصر الذي وصفه بالمقبول، وقال: «لو لم نكن فريقاً مجتهداً لما وصلنا إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وقبل نهائي كأس الخليج العربي، وكل هذه الاحداث وما حققناه يعطينا حافزاً للموسم المقبل، والجميل في كرة القدم أنها تمنحك فرصة للتعويض».

ورفض محمد فوزي الحديث عن دور التحكيم وتأثيره على نتيجة المباراة النهائية أمام شباب الأهلي، قائلاً: «لا أتكلم عن التحكيم، ولا أفكر في كون التحكيم هو سبب خسارتنا أم لا؟ نحاول أن نجتهد أكثر في الموسم المقبل».

وأضاف: «يجب ألا نسمح لما حصل في المباراة أن يؤثر فينا ويقلل من طموحاتنا، كلنا ثقة في التحكيم الإماراتي، وعلينا أن نركز على العمل فقط ونكرر المحاولة مرة أخرى».

وحول ما إذا كان النصر يستحق أن ينهي موسمه بلقب على الأقل نظير المستويات الجيدة التي قدمها خلال الموسم، قال محمد فوزي: «كل الفرق التي اجتهدت تستحق أن تنهي موسمها بالشكل الذي يرضي طموحاتها، لكن في النهاية هذه مباراة كأس، ولا بد أن يخرج فريق «زعلان»، طبعاً نحن «زعلانين» على الخسارة، لكن يجب أن لا تحبطنا بل تعطينا حافزاً، ليس نهاية المطاف ونحن قادرون على أن نعدل الوضع لأننا فريق جيد».

وعن انضمامه لقائمة الفريق رغم عدم جهوزيته، أوضح محمد فوزي أنه لم يكن بإمكانه الالتحاق بتحضيرات النصر في وقت مبكر قبل النهائي بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية لكنه بمجرد إنهاء الفترة الإلزامية قرر الانضمام لتحضيرات الفريق والتواجد في نهائي الكأس، وأضاف: «الخدمة الوطنية شرف لكل لاعب، وبما أني أنهيت الفترة الإلزامية لم أتأخر دقيقة واحدة عن فريقي للوقوف إلى جانب زملائي».

وختم قائلاً: «نتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل لنا، وطبعاً الأمر لن يكون سهلاً، علينا أن نعمل ونبذل المزيد من الجهود حتى نحقق أهدافنا وتطلعات جماهيرنا الذين أشكرهم على ما قدموه لنا من دعم طيلة الموسم».

وأنهى النصر موسمه في المركز الخامس بدوري الخليج العربي كما بلغ نهائيي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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