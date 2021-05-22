الأولمبي يتدرب على الخطة الإسبانية في البحرين

المصدر: دبي – العوضي النمر

يبدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم الليلة معسكره المغلق في البحرين، تحت إشراف المدرب الإسباني دينس سيلفا، الذي يستمر مدة أسبوع في المنامة استعداداً للقاء البحرين ودياً يومي 24 و29 الجاري ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

ويسعى المدرب الإسباني لتطبيق أفكاره التدريبية وتعويد اللاعبين عليها في فترة المعسكر وتجهيز اللاعبين بشكل جيد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا ومن المقرر أن يتحدد نظام التصفيات ومواعيدها في يوليو المقبل.

وتغادر بعثة «الأبيض الأولمبي» ظهر اليوم إلى البحرين، بعد فترة تدريبات بملعب الوصل مدة 4 أيام، وتضم 24 لاعباً وهم عيسى أحمد الهوتي «اتحاد كلباء» وأحمد فوزي جوهر، عبدالله إدريس صقر «الجزيرة» راشد سالم خلفان، سعيد سليمان، عمر محمد «حتا»، عمر سالم «خورفكان»، سعيد الكعبي «الشارقة» أحمد جميل، عيد خميس «شباب الأهلي» أحمد محمود «الظفرة»، محمد البلوشي، ناصر الشكيلي، خالد البلوشي «العين»، حمد المقبالي «الفجيرة»، حسين مهدي «النصر»، عبدالله العامري، منصور الحربي، نهيان السويدي «الوحدة» سهيل المطوع، غانم أحمد، فارس خليل، يوسف بخيت «الوصل»، عبدالله البلوشي «بني ياس».

وكان المنتخب الأولمبي تجمع المرة الأولى تحت القيادة الفنية الإسبانية الجديدة للمنتخب في أبريل الماضي، وأدى في التجمع مجموعة من الحصص التدريبية بملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وظهر اللاعبون بمستوى طيب، ويعد هذا الفريق أمل الكرة الإماراتية في الفترة المقبلة، ويحظى بدعم واهتمام لجنة المنتخبات برئاسة يوسف حسين.

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