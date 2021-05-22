نجوم الجزيرة أبرز المرشحين لجوائز الأفضل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي، لشهري أبريل ومايو، وضمت عدداً من نجوم الجزيرة بطل الدوري.

وتم ترشيح ثلاثي الجزيرة علي مبخوت هداف الموسم برصيد 25 هدفاً، والجنوب أفريقي تولاني سيريرو وعبد الله رمضان، وكل من عبد الله غانم «الشارقة»، والأرجنتيني جاستون سواريز «بني ياس»، لجائزة أفضل لاعب، فيما رشحت الرابطة لجائزة أفضل حارس كل من علي خصيف «الجزيرة»، فهد الظنحاني «بني ياس»، وعادل الحوسني «الشارقة»، ولجائزة أفضل مدرب، الهولندي مارسيل كايزر «الجزيرة»، والمدربان الوطنيان مهدي علي «شباب الأهلي»، عبد العزيز العنبري «الشارقة»، ويستمر تصويت الجماهير لمدة 48 ساعة.

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