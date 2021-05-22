تعزيز التعاون بين «الأولمبية» وبيلاروسيا

المصدر: دبي – البيان الرياضي

بحث محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية في استقباله بولينا جولوفينا الأمين العام للجنة الأولمبية البيلاروسية، وبحضور إيفغيني لازاريف القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا تعزيزالتعاون في مختلف مجالات العمل الرياضي وعقد الشراكات المثمرة سواء عن طريق تبادل الزيارات وتنظيم ورش العمل والدورات التثقيفية للرياضيين والمدربين والفنيين أو تنظيم المعسكرات، وخصوصاً أن الإمارات تمتلك بنى تحتية ومنشآت ومرافق رياضية عالية الجودة.

وأكد محمد بن سليم أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح الاطلاع على الخبرات المختلفة، وبحث كيفية الاستفادة منها، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الوقوف على التجارب الأخرى، ومد جسور التعاون مع كل المؤسسات والهيئات على المستويات المختلفة والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة في مجالات العمل الأولمبي الذي يرتكز على مبادئ وأسس محددة في إطار التعاون والصداقة والمعرفة وتبادل الخبرات وتشييد قاعدة قوية من العلاقات مع مختلف الجهات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز