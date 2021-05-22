محمود حسن: الثالثة «ثابتة» مع دبا الحصن

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعرب محمود حسن مدافع الحمرية السابق ودبا الحصن الحالي عن سعادته بالتوقيع للحصن أول من أمس والعودة من جديد للدفاع عن طموحه وتطلعاته في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى.

وقال محمود حسن في الوقت نفسه إنه يتمنى أن تكون التجربة الثالثة له في موسمين في دوري الأولى «ثابتة» بالمنافسة على الصعود إلى المحترفين رغم أجواء التحدي الكبيرة التي يشهدها الدوري في كل موسم بسبب تطلعات جميع الأندية إلى خطف إحدى بطاقتي التأهل.

وعبر المدافع القوي والمتألق وصاحب التجارب السابقة في دوري المحترفين مع ناديي النصر والإمارات عن تقديره للثقة الكبيرة من مسؤولي دبا الحصن بالحصول على خدماته والاستفادة من جهوده في الموسم الجديد، موضحاً أن سعي النادي لتعزيز صفوفه بالعناصر التي يعول عليها في حصد النتائج القوية من شأنه أن يعزز حالة التحدي وسط اللاعبين حتى يكون المقبل بمستوى التطلعات وخصوصاً أن الحصن كان من المنافسين بقوة على الصعود في الموسمين الماضيين ولم يحالفه التوفيق.

ودعا حسن في ختام حديثه جميع اللاعبين للتفاعل الإيجابي مع جهود النادي وإظهار أفضل ما يملكون حتى تكون النتائج بالمستوى المطلوب في الموسم الجديد الذي يتوقع أن يحتشد بكل معطيات الإثارة والندية والقوة.

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