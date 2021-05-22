صيف ساخن في انتقالات «الهواة»

المصدر: متابعة - محمد فضل

بدأ صيف انتقالات وتعاقدات أندية الهواة مبكراً تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد، وسارع أكثر من نادٍ لإبرام تعاقدات عدة وذلك عقب نهاية مسابقة دوري الدرجة الأولى والتي توج العروبة بلقبها وجاء الإمارات وصيفاً.

وينتظر عدد كبير من أجانب أندية دوري الدرجة الأولى تحديد مصيرهم، في وقت يتصدر فيه فريق الذيد مشهد «الميركاتو» بعد تعاقداته اللافتة قبل أيام وضمه لأكثر من 5 لاعبين.

فيما يسعى حتا إلى ترتيب أوراقه بعد انضمامه لأندية الدرجة الأولى، وتراقب أندية أخرى المشهد من بعيد، وربما ترجئ التعاقدات إلى حين بدء الاستعداد للموسم المقبل، ويتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية ارتفاعاً في وتيرة الصفقات مع اقتراب انطلاق الموسم.





مغادرة

وعقب تأهل فريق الإمارات الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي بات ثنائي الفريق وهما الأردني ياسين البخيت ومحمد جمال خارج حسابات الصقور خلال الموسم الكروي الجديد 2021-2022، ويفاضل جمال بين أكثر من عرض حالياً مقدمة من أندية الهواة والتي تسعى للاستفادة من خبراته.

وكانت إدارة الإمارات قد أنهت خدمات الثنائي حسن أمين وسعد خميس بعد مساهمتهما في قيادة الفريق للصعود إلى دوري الخليج العربي مع نهاية موسم دوري الدرجة الأولى الحالي، والذي اختتم قبل أيام في وقت لايزال فيه الغموض يحيط بمصير الجهاز الفني بقيادة المدرب المقدوني جوكيكا الذي قاد الصقور للتحليق في أجواء دوري المحترفين.

تجديد

وجدد دبا الفجيرة عقود 4 من لاعبيه المواطنين على رأسهم أحمد راشد وأحمد الحفيتي وأحمد البحرين والحارس محمد سالم الرويحي، وكانت الإدارة قد تعاقدت مع ثنائي البطائح الحارس خليفة سرور وزميله جاسم النقبي، كما دخلت إدارة النادي في مفاوضات مع البرازيلي المقيم ايريك دانيال لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.





ميركاتو الذيد

وخطف فريق الذيد الأضواء خلال الفترة الماضية وقامت إدارة النادي بالتوقيع مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من الحمرية هم ماهر جاسم ومحمد طالب ويوسف شاة.

وذلك تأهباً للموسم الكروي المقبل 2021-2022، كما جدد النادي عقود كل من عدنان حسين ومحمد مطر إلى جانب التعاقد مع المصري حسام لطفي القادم من نادي مسافي، وتسعى إدارة الذيد إلى تحسين صورة الفريق مع المدرب وليد عبيد وذلك باستعادة الفريق لبريقه وذلك عندما يحين موعد مباريات الموسم الكروي الجديد.

وتعاقد البطائح مع البرازيلي رودريغو قادماً من العروبة، في وقت لايزال فيه الفرنسي من أصل جزائري فتحي ساخي محترف العروبة يبحث عن فريق آخر بعد الاستغناء عن خدماته من قبل إدارة بطل دوري الدرجة الأولى.

ترتيب الأوراق

وفي حتا تنتظر إدارة الإعصار ترتيب الأوراق، وتشير الدلائل إلى استغناء إدارة الفريق عن عدد من اللاعبين والاتجاه لضم عناصر جديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز