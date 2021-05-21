رسمياً.. النصر يضم عادل فدعق لمدة 3 سنوات

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
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أعلن  نادي النصر عن تعاقده رسميا مع حارس المرمى عادل أبوبكر فدعق  لمدة 3 سنوات، وكان النادي تعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة من الجزيرة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل أن يقوم بشراء عقده لتعزيز دكة حراس المرمى التي تضم الحارس الأول أحمد شمبيه وإبراهيم عيسى وغيث حسين.

وسبق لفدعق «28 عاماً» اللعب مع المنتخب الأولمبي وأندية الوحدة وبني ياس قبل الانضمام إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر في 2018 حتى انتقاله لـ «العميد» في يناير الماضي.

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