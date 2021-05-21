الجرمن: حققنا البقاء بالاستقرار

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم )

اعتبر خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، الموسم الأخير من دوري الخليج العربي من أصعب المواسم التي لعبها فريقه في تاريخ المسابقة بعد الصعوبات التي واجهها، خاصة في النصف الأول للدوري، «حصد 3 نقاط فقط حتى الجولة 12» فيما حقق الفريق بعد ذلك 15 نقطة في 14 جولة، وقال الجرمن في تصريحات لـ «البيان الرياضي» إن فريقه نجح في تجاوز الصعوبات بفضل الاستقرار الإداري والفني وثقة ودعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي.

وأشار الجرمن إلى أن حالة الاستقرار أدت إلى إبعاد فريق الكرة عن أي نوع من الضغوط السلبية ، وأكد وجود تعاون وتفاهم كبير مع المدير الفني أيمن الرمادي الذي قدم مشواراً ناجحاً طوال فترته مع النادي والتي امتدت 5 مواسم متصلة.

وقال :مناخ العمل جعل الفريق يتجاوز الصعوبات التي واجهته في دوري الموسم المنصرم، فالثقة كانت متوفرة في الجهاز الفني واللاعبين لتصحيح النتائج برغم صعوبة التنافس ومواجهة منافسين كبار يلعبون من أجل الفوز باللقب في الأمتار الأخيرة.

مشيراً في ذلك إلى التعادل مع بطل الدوري في واحدة من أصعب الجولات الحاسمة، وأشار الجرمن إلى أن عجمان حقق نتائج صعبة أمام فرق كبيرة رغم صعوبة الموقف ولعل أبرزها التعادل مع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى «الجزيرة وبني ياس والشارقة».

تغيير

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن تغيير الجهاز الفني للموسم الجديد لا يقلل من كفاءة المدرب أيمن الرمادي، لا سيما والرمادي عمل 5 مواسم متواصلة تميزت فيها العلاقة معه بتوفر ثقة إدارة النادي موسماً بعد الآخر حتى تكللت جهود الجميع في عودة عجمان لدوري الخليج العربي واستمرار الفريق في المسابقة للموسم الخامس على التوالي وهي تعتبر أفضل فترات «البرتقالي» تخطى بها الفريق فترته الثانية في الدوري والتي امتدت 4 مواسم متواصلة بعد صعوده الثاني في موسم 2010-2011.

وقدم خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر للمدرب أيمن الرمادي على ما قدمه للفريق طوال هذه الفترة، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين تميزت بالتقدير والاحترام مما انعكس إيجاباً في تجاوز صعوبات التنافس القوي خلال مراحل الدوري وتكللت الجهود بتحقيق هدف البقاء في الموسم الحالي.

حفل تكريم

وأضاف إن إدارة النادي قررت تنظيم حفل تكريم خاص للمدرب أيمن الرمادي تقديراً للفترة الطويلة التي قضاها مديراً فنياً للفريق والتي امتدت 5 مواسم متواصلة شهدت استقراراً فنياً كبيراً للفريق ابتداء من قيادته لعجمان للعودة لدوري الخليج العربي في موسم 2016-2017 مروراً بتواجده في دوري الخليج العربي للموسم الخامس على التوالي بعد تحقيق الفريق هدف البقاء في الموسم المنصرم، حيث ظل الرمادي مشرفاً على التدريب في الـ4 مواسم الماضية زيادة على موسمه الأول بالدرجة الأولى والذي تحقق فيه الصعود والفوز بدرع الدرجة الأولى.

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