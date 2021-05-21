«سيتي» و«إيه إف سي» يتأهلان لنهائي ودية الناشئات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تأهل فريقا سيتي أف سي، وفريق أيه أف سي للمباراة النهائية للبطولة الودية لكرة قدم الناشئات، تحت 17 عاماً المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء بعد غدٍ، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج.

ويشهد اليوم ذاته إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي ستجمع فريق جو برو مع فريق الاتحاد في السادسة والنصف مساء.

وجاء تأهل فريق سيتي أف سي، بعد فوزه على فريق جو برو بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة، التي جرت مساء أول من أمس، وبالنتيجة نفسها تمكن فريق أيه أف سي من تحقيق الفوز على فريق الاتحاد.

من ناحية أخرى، يلتقي فريق الإمارات مع فريق إمباير في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، والتي ستُلعب غداً في السادسة مساء.

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