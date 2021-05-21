إسماعيل محمد: سجل حافل لأبناء الإمارات

المصدر: (توسكانا- البيان الرياضي)

أكد المدرب إسماعيل محمد أن فرسان الإمارات يملكون سجلاً حافلاً بالإنجازات، بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لرياضة القدرة، وملهم الفرسان الأول في رياضة الآباء والأجداد، التي حقق فيها العديد من الانتصارات والإنجازات، مشيراً إلى أن دعم فارس العرب اللا محدود أثمر عنه تحقيق فرساننا العديد من الألقاب، والجميع يعول عليهم آمالاً كبيرة في مواصلة نهج التميز والريادة.

واختتم إسماعيل محمد قائلاً: إن المهمة لن تكون سهلة في ظل المشاركة الواسعة من منتخبات العالم، إلا أن الثقة كبيرة بفرساننا، الذين قدموا عروضاً مميزة في العديد من البطولات وميادين القدرة، ومن بينها بيزا، التي تحمل ذكريات رائعة خاصة بعد الإنجاز الأخير، الذي حققوه قبل عامين في بطولة العالم للشباب والناشئين، متمنياً التوفيق لأبناء الإمارات في التحدي العالمي.

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