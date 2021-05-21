إنفانتينو يهنئ الجزيرة ببطولة الدوري

المصدر: دبي- البيان الرياضي

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نادي الجزيرة، بمناسبة تتويجه بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، وأكد في رسالة بعثها للشيخ راشد بن حميد النعميي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن حصد نادي الجزيرة للقب بطولة الدوري هو نتيجة العمل الجاد، وإصرار والتزام أسرة النادي من مجلس الإدارة، والجهاز الفني والإداري للفريق الأول، واللاعبين، وهو إنجاز يدعو للفخر، ويستحقون عليه الإشادة في ظل الظروف الأخيرة، التي واجهتها كرة القدم حول العالم، وأطالبهم بمواصلة العمل بروح فريق العمل الواحد.

وأضاف اسمحوا لي بالإنابة عن مجتمع كرة القدم الدولي أن أغتنم هذه الفرصة، لأشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على مساهمته في تطوير وازدهار كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة غرب آسيا وحول العالم.

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