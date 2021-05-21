«الأبيض» الصفوف مكتملة ومباريات التصفيات في «زعبيل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بالملعب الفرعي في نادي الوصل، بصفوف مكتملة، بعد انضمام لاعبي شباب الأهلي والنصر والوحدة إلى المعسكر التدريبي، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ويخوض منتخبنا يوم الاثنين المقبل مباراة ودية أمام نظيره الأردني باستاد راشد، في البروفة الأخيرة قبل التصفيات.

واعتمد الاتحاد الآسيوي توقيت وملاعب مباريات المجموعة السابعة، ويلعب منتخبنا الوطني كافة مبارياته في الساعة 20:45 مساء باستاد زعبيل بنادي الوصل، فيما تقام مباريات المنتخبات الأخرى باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ويلعب منتخبنا أمام ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام أيام: 3 و7 و11 و15 يونيو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين بالمعسكر 28 لاعباً، هم علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبد الله رمضان، عبد الله النقبي، ماجد حسن، عبد الله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبد الله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

ويحرص يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على متابعة التدريبات بشكل يومي، حرصاً على توفير كل احتياجات الجهاز الإداري والفني واللاعبين.

من جهة أخرى، احتفل أعضاء المنتخب الوطني واللاعبون بيوم ميلاد المدرب فان مارفيك، وقاموا بتجهيز «كعكة»، وتقديم التهاني للمدرب، وسط أجواء إيجابية، وعبّر مارفيك عن سعادته بالمبادرة، التي تؤكد قوة علاقته مع اللاعبين.

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