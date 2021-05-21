النصر يمدد عقد مينديز حتى 2024

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قامت شركة النصر لكرة القدم بتمديد تعاقدها مع ريان مينديز نجم منتخب الرأس الأخضر حتى 2024، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق بعد تجديد عقد اللاعب البرتغالي توزي لمدة موسمين.

وشارك مينديز في 22 مباراة مع النصر في دوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 أهداف، ويعد إحدى الركائز الأساسية في الفريق.

وانضم مينديز البالغ من العمر 31 عاماً إلى صفوف «العميد» في فترة الانتقالات الصيفية 2020 قادماً من نادي الشارقة، وسبق له اللعب في صفوف لو هافر وليل في الدوري الفرنسي ونوتينغهام فورست الإنجليزي وقيصري سبور التركي.

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