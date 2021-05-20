النصر يمدد تعاقده مع مينديز حتى 2024

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قامت شركة النصر لكرة القدم بتمديد تعاقدها مع ريان مينديز نجم منتخب الرأس الأخضر حتى 2024 بهدف الحفاظ على استقرار الفريق بعد تجديد عقد اللاعب البرتغالي توزي لمدة موسمين.

وشارك مينديز في 22مباراة مع النصر في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي ونجح في تسجيل 6أهداف وصناعة 8أهداف ويعد أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وانضم مينديز البالغ من العمر 31عاما إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية 2020 قادما من نادي الشارقة. وسبق له اللعب في صفوف لو هافر وليل في الدوري الفرنسي ونوتينغهام فورست الانجليزي و قيصري سبور التركي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز