"الآسيوي" يعتمد توقيت وملعب مباريات "الأبيض" الإماراتي في التصفيات القارية

المصدر: وام

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيت مباريات وملاعب المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، والتي ستقام مبارياتها المتبقية بشكل مجمع في مدينة دبي خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل، حيث سيخوض منتخبنا الوطني مبارياته على استاد زعبيل بنادي الوصل، فيما ستقام مباريات المنتخبات الأخرى على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتقرر أن يستهل منتخبنا مبارياته بمواجهة ماليزيا يوم 3 يونيو، فيما سيواجه تايلاند 7 يونيو، وفي المباراة الثالثة سيواجه إندونيسيا يوم 11 يونيو، بينما سيختتم مبارياته يوم 15 يونيو بمواجهة منتخب فيتنام، على أن تقام كل المباريات في تمام الساعة 8:45 مساء.

ويواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل ضمن معسكره الداخلي استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستُقام في الدولة اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

ويؤدي الفريق تدريباته تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة اللاعبين كافة وهم علي خصيف، وفهد الظنحاني، ومحمد الشامسي، وعادل الحوسني، وبندر الإحبابي، وشاهين عبدالرحمن، ووليد عباس، ومحمود خميس، ومحمد برغش، وخليفة الحمادي، وحسن المحرمي، ويوسف جابر، ومحمد العطاس، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وعبدالله النقبي، وماجد حسن، وعبدالله حمد، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وكايو كانيدو، وخليل الحمادي، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وحارب عبدالله سهيل، ومحمد جمعة عيد، وعلي مبخوت وسبيستيان تيجالي.

ويخوض منتخبنا يوم الإثنين المقبل مباراة ودية أمام نظيره الأردني باستاد راشد بنادي شباب الأهلي في البروفة الأخيرة قبل التصفيات.

وحرص يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على الحضور بشكل يومي في ملعب التدريبات لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بمتطلبات المنتخب والعمل على توفير كل احتياجات الجهاز الإداري والفني واللاعبين.

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