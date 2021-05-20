الجزيرة يكافئ تراوري بعقد حتى 2024

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

كافأ الجزيرة لاعبه المالي عمر تراوري بتمديد عقده حتى منتصف عام 2024 تقديرا للمستوى المتميز الذي قدمه مع زملائه اللاعبين في الموسم المنصرم ومساهمته الواضحة في قيادة الفريق للقب دوري الخليج العربي.

وشارك عمر تراوري "18 عاما" الذي ينشط في خانة الجناح الأيمن أساسيا بالتشكيلة ولعب 25 مباراة بالدوري بعدد دقائق لعب 1452 دقيقة واحرز 5 أهداف منها هدفين في مباراة الجولة الأخيرة أمام خورفكان، وقدم 12 تمريرة مؤثرة في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق ، بجانب مستواه المتميز في الشقين الدفاعي والهجومي.

وأكد نادي الجزيرة سعادته بصفقة تمديد التعاقد مع الجناح المالي، متوقعا مواصلته لتألقه في السنوات المقبلة وأن يساهم في تحقيق النجاحات والإنجازات.

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