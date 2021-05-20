رونالدينيو: عشقت دبي منذ زيارتي الأولى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف رونالدو دي أسيس موريرا المعروف بـ«رونالدينيو» نجم كرة القدم العالمية والمنتخب البرازيلي سابقاً عن حبه الكبير لدولة الإمارات وسعادته بزيارة دبي بشكل مستمر للاستمتاع بالمنشآت السياحية والفندقية ومراكز التسوق الرائعة.

وكذلك الشواطئ الساحرة وأماكن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، مؤكداً أنه عشق سحر دبي وجمالها منذ زيارته الأولى لها كان عمره 16 عاماً وكان لاعباً ناشئاً مع منتخب البرازيل.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر مجلس دبي الرياضي ولقائه مع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وقدم أمين عام مجلس دبي الرياضي شرحاً للنجم البرازيلي عن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في دبي وجهود مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة وتنظيم أكثر من 400 فعالية تنافسية ومجتمعية لرياضيين من داخل وخارج الدولة ومختلف فئات المجتمع الذي يعيش فيه أكثر من 200 جالية، وكذلك تطوير الرياضيين والمؤسسات وتوفير الدعم لنمو القطاع الرياضي الحكومي والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فيه.

واصطحب سعيد حارب رونالدينيو الذي حصل أول من أمس على الإقامة الذهبية بالإمارات، في جولة في أروقة المجلس زار فيها مختبر الابتكار حيث أبدى إعجابه بمحتوياته وبالأنشطة الرياضية الموجودة بالمجلس، كما قدم له كتاب «قصتي» باللغة الإنجليزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مستقبل

وعبر النجم البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002 والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم إلى جانب العديد من الألقاب المحلية والقارية مع مختلف الفرق البرازيلية والأوروبية التي لعب لها عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية في الدولة.

وقال «أنا سعيد جداً لأن دبي منحتني الإقامة الذهبية، فأنا أحب دبي وأعتبر نفسي صديقاً لهذه المدينة الرائعة التي أستمتع بزيارتها سنوياً، وهناك علاقة قوية وطويلة بين البرازيليين ودولة الإمارات وسيشكل حصولي على الإقامة الذهبية وأسلوب الحياة الرائع هنا على التخطيط مستقبلاً للإقامة في دبي والاستثمار في مجال أكاديميات كرة القدم على غرار النجوم الآخرين الذين انتقلوا للعيش في دبي».

وأضاف رونالدينيو: «هذه ليست المرة الأولى التي أتواجد فيها بدبي ولقاء مجلس دبي الرياضي، ولقد وقعت في حب دبي وسحرها منذ أن كان عمري 16 عاماً، حيث جئت إلى هنا في معسكر مع المنتخب البرازيلي للتدريب في نادي النصر استعداداً لكأس العالم للناشئين الذي أقيم في مصر عام 1997 وفزنا وقتها بالكأس، ومنذ هذا الوقت وأنا أحرص على قضاء إجازاتي دائماً هنا».

ويرتبط رونالدينيو بعلاقة طيبة مع مجلس دبي الرياضي، حيث سبق له أن شارك مع المجلس في الترويج لفعاليات اليوم الرياضي الوطني وعبر عن إعجابه بهذه المبادرة الرائدة، والتقط صوراً تذكارية مع وسم المبادرة #الإمارات_تجمعنا.

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