الشريف: قبول شكوى النصر يعتمد على تقرير مراقب المباراة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد يوسف الشريف المحامي والمستشار القانوني أن قبول الشكوى، التي قدمها نادي النصر إلى لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، بشأن مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يعتمد على تقرير مراقب المباراة، الذي يتمتع بحجية وفقاً لنص المادة 17/ج من لائحة الانضباط.

وطالب النصر في الشكوى بإعادة المباراة تأسيساً على وجود خطأ قانوني فني، يستوجب الإعادة طبقاً للّوائح ذات الصلة، وتعويض النادي عما لحقه من ضرر.

وحسم شباب الأهلي المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بهدفين مقابل هدف واحد الأحد الماضي، وتوج بطلاً للمسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، فيما أثارت ضربتا الجزاء اللتان سجل منهما شباب الأهلي هدفيه جدلاً واسعاً حول مدى صحتهما، واختلفت الآراء حولهما.

وكشف يوسف الشريف عن أن قرار إعادة المباراة ليس من ضمن الإجراءات الانضباطية، ولا يكون إلا في حالات ثبوت الأخطاء التحكيمية، التي تكون مؤثرة على النتائج، وذلك من خلال تقريري مراقبي المباراة.

موعد الشكوى

وتعليقاً عن شكوى النصر قال يوسف الشريف: أولاً الشكوى التي تقدم بها النصر في الموعد وفقاً للمادة 12 من لائحة الانضباط (يومي عمل بعد اليوم الذي حدثت فيه الواقعة أو الحدث محل الشكوى).

حيث أقيمت المباراة 16 من الشهر الجاري، وتم تقديم الشكوى 18 من الشهر نفسه، ثانياً قبول الشكوى من عدمه يعتمد على تقرير مراقب المباراة، الذي يتمتع بحجية وفقاً لنص المادة 17/ج من اللائحة ذاتها، وعلى من يدعي خلاف الوارد بذلك التقرير إثبات ما يدعيه، وثالثاً كما يعتمد على تقرير مراقب المباراة في الأحداث التي تقع خارج الملعب، لأنه يتمتع بحجية في هذا النطاق وفقاً للمادة 17/هـ من اللائحة ذاتها.

وكان النصر أصدر بياناً، مساء أول من أمس، جاء فيه: «انطلاقاً من مسؤوليتها وشديد حرصها على حفظ حقوق جمهورها ولاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية، وسعياً منها لإبقاء سمعة كرة القدم الإماراتية في أبهى صورها؛ تقدمت شركة النصر لكرة القدم بتاريخ اليوم 18 مايو 2021 بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، بشأن الأحداث الكارثية، التي تخللت المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للموسم الرياضي 2020 /2021».

وأضاف البيان: «طالبت فيها من حيث النتيجة بإعادة المباراة تأسيساً على وجود خطأ قانوني فني، يستوجب الإعادة طبقاً للّوائح ذات الصلة، واحتياطياً تعويض النادي عما لحقه من ضرر، وما فاته من كسب نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتبطة بالتحكيم في المباراة المذكورة».

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