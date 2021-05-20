منقوش: تطوّر التعاون ثمرة جهد جماعي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون أن التطور الإيجابي في الموسم الماضي ثمرة مهمة للجهود الجماعية التي بذلت من مجلس الإدارة بقيادة عبدالله حماد الشحي وأعضاء المجلس والجهاز الفني واللاعبين بما يخدم الطموحات الكبيرة التي تؤدي إلى بلوغ الغايات المنشودة رغم المنافسة القوية التي كانت حاضرة من الفرق الأخرى في الدوري.

وأضاف: ثقتنا كانت كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين والروح العالية التي كانت حاضرة في جميع المباريات كان لها الأثر الإيجابي بالوصول إلى المرحلة الممتازة التي شكلت علامة مهمة في مشوار الفريق ولدينا المزيد الذي يمكن أن نقدمه في الموسم الجديد لأننا ننطلق من رؤية كبيرة أساسها الاهتمام بالمراحل السنية والعمل على جميع الخيارات التي تقودنا إلى الواقع الذي يلبي طموحنا.

وأوضح منقوش في نهاية حديثه أن نادي التعاون يدرك جيداً أهمية العمل على الجوانب التي تمنحه فرصة اكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير الظروف التي تقوده إلى أعلى مؤشرات التطور الكروي.

وأشار منقوش إلى أن مجلس الإدارة يسعى إلى جميع المعطيات التي تمثل الفرص المناسبة لرفع كفاءة الفريق الأول لتأكيد فرصه في المنافسة على النتائج الجيدة من خلال التنسيق والتشاور والبحث عن أفضل الأدوات لمواجهة التحدي خصوصاً بعد تجديد الثقة في الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب عارف شلنك والذي قاد العمل بتجرد واحترافية كبيرة وغرس في نفوس اللاعبين روح التحدي والوفاء للشعار.

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