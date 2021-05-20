نهاية مايو موعد تأكيد المشاركة في «الهواة»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

منح اتحاد الكرة أندية دوري الدرجة الأولى (الهواة) مهلة حتى نهاية شهر مايو الجاري لتأكيد مشاركتها في الدوري الموسم المقبل، من أجل بدء الاستعدادات التنظيمية لانطلاقة الموسم الجديد.

وأبدت أندية رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء موافقة مبدئية على المشاركة في الدوري من الموسم المقبل، مع طلب قيام اتحاد الكرة بتقديم دعم مادي لها، كما أبدى فريق جلف هيروز بطل دوري الدرجة الثانية رغبته في المشاركة بدوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل، وينتظر موافقة اتحاد الكرة على استثنائه من شرط الإشهار لدى هيئة الرياضة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز