«أبيض» الصالات يستهل مشوار كأس العرب بلقاء المغرب غداً

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للصالات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 حتى 30 الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي، مصر والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والمغرب وموريتانيا وجزر القمر.

حيث يستهل «الأبيض» مشواره في البطولة غداً بلقاء المغرب، بينما يطلق منتخب مصر شرارة الافتتاح اليوم بلقاء نظيره الموريتاني في المباراة الافتتاحية، وفي اليوم نفسه يلتقي منتخبا البحرين والكويت، على أن تبدأ منافسات المجموعة الثانية غداً، بلقائي الإمارات والمغرب والسعودية أمام جزر القمر.

وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات، مصر وموريتانيا والبحرين والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من، الإمارات والمغرب والسعودية وجزر القمر. وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم (2022-2021).

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