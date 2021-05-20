«الأولمبي» يبدأ تجمّعه في نادي الوصل

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أدى منتخبنا الوطني الأولمبي أولى حصصه التدريبية في معسكره الداخلي، الذي انطلق مساء أمس على الملعب الفرعي بنادي الوصل.

ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 24 لاعباً يقودهم المدرب الإسباني دينيس سيلفا، استعداداً للسفر لمعسكر خارجي في البحرين من 22 إلى 30 مايو، وذلك ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهّلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل. ويخوض المنتخب خلال معسكره الخارجي مباراتين دوليتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني يومي 24 و29 من الشهر الجاري.

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