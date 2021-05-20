13 منتخباً تستعد في دبي لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

تشهد دبي حركة رياضية كروية مكثفة خلال الفترة الحالية، ممثلة في اختيار 13 منتخباً آسيوياً إقامة معسكراتها في الإمارات، وتحديداً في دار الحي «دبي»، نظراً لما تتمتع به من أمن وأمان وإجراءات صحية احترازية على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية في العمل وسهولة الإجراءات اللوجستية كافة التي تدعم نجاح تلك المعسكرات.

وخلال الساعات الماضية بدأ وصول بعض المنتخبات مثل الأردن والكويت، ويتوالى وصول باقي المنتخبات تباعاً مثل، عمان وطاجكستان وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند، إضافة إلى منتخب الإمارات، الذي انخرط قبل أيام في معسكره التدريبي.

بدورهم أعرب مسؤولو اتحاد الكرة عن سعادتهم باختيار العديد من المنتخبات الإمارات، لتكون محطة لاستعداداتها قبل انطلاقة المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة.

ويقوم اتحاد الكرة بتقديم التسهيلات اللوجستية كافة، في إطار دعم جهود تلك المنتخبات وتوطيد العلاقات معها، ويتم إخضاع جميع المنتخبات لنظام الفقاعة الطبية الصحية حرصاً على سلامة جميع أعضاء تلك المنتخبات، وهي المنظومة الطبية التي أثبتت نجاحها بشكل كبير خلال استضافة العديد من المنتخبات في الفترة الأخيرة.

ويحرص محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة على التواجد الدائم، والتواصل مع تلك المنتخبات للاطمئنان على أعضائها، وتقديم كل الدعم الكامل لإنجاح مهمتها في الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

من جهة أخرى اكتمل نصاب عدد لاعبي الأبيض وانتظموا في معسكر دبي تحت إشراف المدرب الهولندي فان مارفيك، حيث خاض الأبيض تدريباته مساء أمس على ملعب ند الشبا حيث وضح حماس وارتفاع معنويات اللاعبين ورغبتهم القوية في الظهور المشرف خلال المباريات المقبلة، سعياً لنيل إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة السابعة.

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