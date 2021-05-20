حسن إسماعيل: الجزيرة وشباب الأهلي فارسا الموسم

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشاد حسن إسماعيل مشرف حراس كرة القدم في نادي الشارقة ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، بأداء الجزيرة وشباب الأهلي خلال الموسم المنتهي.

وقال إنهما فارسا موسم كروي استثنائي، حيث حقق الأول الفوز ببطولة دوري الخليج العربي عن جدارة، وكسب مجموعة لاعبين شباب سيكون لهم مستقبل باهر، رغم المنافسة القوية من بني ياس فارس المسابقة.

فيما حصد الثاني 3 ألقاب هي السوبر وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، محققاً إنجازاً كبيراً بعد التحول في الأداء ما بين بداية الموسم ومنتصفه ونهايته.

تميز

وأبدى حسن إسماعيل سعادته بالمستوى الفني المتميز لدوري الخليج العربي خلال الموسم المنتهي، حيث جاء الأداء قوياً ومتميزاً، وظلت المنافسة ساخنة حتى الجولة الأخيرة سواء في القمة أم القاع، إضافة إلى التنظيم المتميز وحفل ختام الدوري الذي تميز في كل تفاصيله، وهذا يحسب للقائمين على رابطة المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي.

إضافة إلي تميز اتحاد الكرة في تنظيم مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وإخراج المباراة النهائية في أفضل صورها.

إنجاز

وقال حسن إسماعيل إن شباب الأهلي حقق إنجازاً غير مسبوق، بتحويل مسار البطولة من فريق ترتيبه متأخر في منتصف المسابقة إلى فريق ينجح في حصد 3 بطولات، والفضل يعود إلى جهود مجلس الإدارة وإلى الكابتن مهدي علي الذي يستحق لقب أفضل مدرب، بعد أن استلم فريقاً ترتيبه متأخر في الدوري وقاده إلى الفوز بـ 3 ألقاب واحتلال المركز الثالث في الدوري، ليثبت مرة أخرى أنه مدرب قدير نجح مع الأندية مثلما نجح مع المنتخبات الوطنية وفوزه بالكؤوس الثلاث مكافأة له على تميزه.

الحصان الأسود

وأشاد حسن إسماعيل بفريق بني ياس الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم، والذي ظل مطارداً للصدارة حتى الجولة الأخيرة، وقال:

مثل هذا المستوى المتميز نأمل أن يبني الفريق عليه خلال الموسم المقبل ليكون منافساً قوياً على اللقب من بداية المسابقة، وأبدى حسن إسماعيل حزنه من مستوى فريق العين بقوله العين «زعّل» كل محبيه في موسم للنسيان، والذي نأمل أن يكون درساً للعيناوية يستفاد منه لحسن الإعداد للموسم الجديد، لأن مكانة العين كبيرة وابتعاده عن المنافسة خسارة لكرة الإمارات.

وقال حسن إسماعيل توقعت أن يظهر الوحدة بمستوى أفضل مما ظهر عليه، ولكن يبدو أن تعدد التغيرات أثرت على الفريق، مطالباً بتحسين نوعية اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، لزيادة المتعة الكروية وتحسن المستوى الفني.

الأفضل

وعن ترشيحه لأفضل اللاعبين عن الموسم المنتهي يقول حسن إسماعيل، لا شك أن الموهوب علي مبخوت هداف الدوري عن جدارة يستحق لقب أفضل لاعب.

كما أن لاعب شباب الأهلي إيغور جيسوس يستحق لقب أفضل لاعب أجنبي، وهناك منافسة قوية على لقب أفضل حارس مرمى بين ماجد ناصر وعلي خصيف وفهد الظنحاني واللقب يستحق الثلاثة.

وإن كانت كفة ماجد ناصر تميل قليلاً بعد المستوى الطيب الذي ظهر عليه وقيادته فريقه لحصد 3 ألقاب، أما لقب أفضل لاعب شاب فيستحقه لاعب كلباء ماجد راشد، وبالطبع جائزة أفضل مدرب يستحقها عن جدارة واستحقاق المدرب الوطني الكفء مهدي علي الذي قاد شباب الأهلي لألقاب مستحقة، ليثبت أنه مدرب قدير.

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