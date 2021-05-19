"المحترفين" تتفقد استعدادات ناديي الإمارات والعروبة للموسم المقبل

المصدر: وام

زار وفد من رابطة المحترفين الإماراتية، يضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، ناديي الإمارات والعروبة الصاعدين لدوري الخليج العربي من دوري الدرجة الأولى خلال اليومين الماضيين، لتفقد تحضيراتهما للموسم المقبل 2020-2021، وتعزيز التعاون معهما.

ويأتي ذلك في إطار تحضيرات الرابطة للموسم المقبل 2020-2021، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير مسابقات الاحتراف، والوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة بالأندية، والحرص على الارتقاء بالمنظومة بصورة متكاملة، وفق الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

وتم خلال الزيارة الاجتماع مع ممثلي كل نادٍ، ومناقشة المتطلبات الخاصة بمسابقات المحترفين، ثم القيام بجولة ميدانية في الملاعب والمرافق للتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطوير وتحديث المرافق التي تحتاج إلى ذلك.

وجاءت هذه الزيارة بعد نهاية الموسم 2020-2021 مباشرة لتتيح للأندية إجراء التجهيزات المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد، بفترة زمنية كافية، حيث أكد وفد الرابطة الحرص على التعاون وتوفير الخبرات اللازمة من أجل المساهمة في دعم مشاركتهما المقبلة، إلى جانب التأكيد على أن الناديين على أتم استعداد لتحقيق كافة الشروط والمتطلبات اللازمة.

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