الأولمبي الإماراتي يعسكر في دبي قبل السفر إلى البحرين

المصدر: وام

يؤدي منتخبنا الوطني الأولمبي أولى حصصه التدريبية في معسكره الداخلي الذي ينطلق مساء اليوم على الملعب الفرعي بنادي الوصل ويستمر ثلاثة أيام ، استعدادا للسفر لمعسكر خارجي في مملكة البحرين للفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في أكتوبر المقبل.

و يخوض المنتخب خلال معسكره الخارجي مباراتين دوليتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني يومي 24 و 29 من الشهر الجاري.

و استدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب للتجمعين الداخلي و الخارجي 24 لاعبا هم عيسى أحمد الهوتي / اتحاد كلباء / وأحمد فوزي جوهر ، وعبدالله إدريس صقر / الجزيرة / وراشد سالم خلفان ، وسعيد سليمان سالم ، وعمر سعيد محمد / حتا / وعمر أحمد سالم / خورفكان / وسعيد عبيد الكعبي / الشارقة / وأحمد وعبدالله جميل ، وعيد خميس عيد / شباب الأهلي / وأحمد محمود حسن / الظفرة / ومحمد عباس البلوشي ، وناصر علي الشكيلي ، وخالد محمد البلوشي /العين / وحمد عبدالله المقبالي / الفجيرة / وحسين مهدي / النصر / وعبدالله أنور العامري ، منصور إبراهيم الحربي ، ونهيان عادل السويدي / الوحدة / وسهيل عبدالله المطوع ، وغانم أحمد غانم ، وفارس خليل محمد ، ويوسف علي بخيت / الوصل / وعبدالله سلطان البلوشي / بني ياس /.

سبق للأبيض الأولمبي التجمع للمرة الأولى تحت القيادة الفنية الإسبانية الجديدة للمنتخب في شهر أبريل الماضي و أدى خلاله مجموعة من الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

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