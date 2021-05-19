الأولمبي الإماراتي يعسكر في دبي قبل السفر إلى البحرين
يؤدي منتخبنا الوطني الأولمبي أولى حصصه التدريبية في معسكره الداخلي الذي ينطلق مساء اليوم على الملعب الفرعي بنادي الوصل ويستمر ثلاثة أيام ، استعدادا للسفر لمعسكر خارجي في مملكة البحرين للفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في أكتوبر المقبل.
و يخوض المنتخب خلال معسكره الخارجي مباراتين دوليتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني يومي 24 و 29 من الشهر الجاري.
و استدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب للتجمعين الداخلي و الخارجي 24 لاعبا هم عيسى أحمد الهوتي / اتحاد كلباء / وأحمد فوزي جوهر ، وعبدالله إدريس صقر / الجزيرة / وراشد سالم خلفان ، وسعيد سليمان سالم ، وعمر سعيد محمد / حتا / وعمر أحمد سالم / خورفكان / وسعيد عبيد الكعبي / الشارقة / وأحمد وعبدالله جميل ، وعيد خميس عيد / شباب الأهلي / وأحمد محمود حسن / الظفرة / ومحمد عباس البلوشي ، وناصر علي الشكيلي ، وخالد محمد البلوشي /العين / وحمد عبدالله المقبالي / الفجيرة / وحسين مهدي / النصر / وعبدالله أنور العامري ، منصور إبراهيم الحربي ، ونهيان عادل السويدي / الوحدة / وسهيل عبدالله المطوع ، وغانم أحمد غانم ، وفارس خليل محمد ، ويوسف علي بخيت / الوصل / وعبدالله سلطان البلوشي / بني ياس /.
سبق للأبيض الأولمبي التجمع للمرة الأولى تحت القيادة الفنية الإسبانية الجديدة للمنتخب في شهر أبريل الماضي و أدى خلاله مجموعة من الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.