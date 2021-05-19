صالح إسماعيل: مكالمة سيف بن زايد عقب الكأس أعادت بني ياس للطريق الصحيح

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، أن دعم الإدارة العليا والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس النادي، وفكر سموه كان لهما دور كبير فيما وصل إليه الفريق. وكشف عن أن مكالمة سمو رئيس النادي للاعبين عقب الخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي ساهمت في إخراج الفريق من كبوته وأعادته للطريق الصحيح مرة أخرى ومواصلة المنافسة على لقب الدوري، موضحاً أن الخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة كان من أصعب اللحظات وكان من الممكن أن يؤدي إلى انهيار الفريق كونه جاء في وقت حساس خلال الموسم، ولكن سمو رئيس النادي تحدث للاعبين هاتفياً عقب المباراة، وقرر صرف مكافأة لهم، وشجعهم وقدم لهم كل الدعم المعنوي، وقال أنتم أبطال بالنسبة لنا، مما ساهم في إعادة الفريق مرة أخرى للطريق واستطعنا السير بشكل صحيح وتحقيق نتائج جيدة في الدوري والمنافسة على اللقب حتى النهاية.

وأوضح المشرف العام على الفريق الأول، أن توجه الإدارة العليا للنادي وشركة الكرة هي المحافظة على الفريق الذي نجح في تقديم موسم استثنائي وكان قريباً من لقب دوري الخليج العربي الذي نافس عليه حتى الجولة الأخيرة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الفريق والاستمرار في العمل المميز الذي قدمه النادي في المواسم المقبلة هو الهدف الأساسي في الوقت الحالي.

إشادة

وأشاد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، باللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن هناك البعض لم يتوقع ما وصل إليه بني ياس ولكننا كنا نؤمن بالعمل الكبير الذي قام به الفريق منذ بداية الموسم خلال فترة الإعداد، مشيراً إلى أن بني ياس أنهى الموسم كبطل غير متوج بشهادة الجميع، رغم أن الفريق خاض الموسم بموارد أقل ولكن بفكر احترافي للغاية.

وأضاف: «نبارك بالطبع لفريق الجزيرة وهو يستحق الحصول على اللقب وقدم متعة كبيرة ومستوى عالياً خلال الموسم، وكانت المنافسة مع الجزيرة قوية حتى الجولة الأخيرة ونتمنى استمرار تلك الإثارة في المواسم المقبلة».

ووجه إسماعيل الشكر إلى اتحاد الكرة ورابطة المحترفين على إنجاح المسابقات المحلية وجميع المشاركين ولجنة الأزمات والطوارئ كونه موسماً استثنائياً، وفي ظروف أثبتت خلالها الدولة نجاحها في التعامل مع الظروف الاستثنائية.

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