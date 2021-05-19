«الأبيض» مكتمل الصفوف استعداداً للمهمة الآسيوية

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تكتمل صفوف الأبيض خلال مران اليوم بانضمام 12 لاعباً من أندية شباب الأهلي والنصر والوحدة، بعد انتهاء مشاركة فرقهم في نهائي كأس رئيس الدولة والمباراة المؤجلة للوحدة، حيث تبدأ الاستعدادات الجدية استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستُقام في الإمارات بنظام التجمع اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل.

ويعود لاعبو المنتخب للتجمع في معسكر دبي اليوم مكتملين (27 لاعباً)، بعد منح الجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك اللاعبين إجازة لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس، وسينخرط في المران حارس المرمى علي خصيف الذي خضع لتدريبات استشفائية بعد شعوره بالإجهاد عقب موسم الجزيرة الشاق. ويخوض منتخبنا خلال المعسكر مباراة ودية أمام الأردن الإثنين المقبل، ستكون بمثابة بروفة أخيرة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

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