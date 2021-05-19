تكليفات قارية وعربية لكوادرنا التحكيمية

المصدر: ( دبي - العوضي النمر )

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام السابق بمراقبة أداء الحكام في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، التي تقام بنظام التجمع في قرغيزستان، كما كلف خالد الدوخي المدير الفني للجنة الحكام بمراقبة أداء قضاة الملاعب في كأس الاتحاد الآسيوي.

كما تم تكليف الحكم فهد بدر بالمشاركة في إدارة مباريات تصفيات مونديال الصالات التي ستقام في خورفكان من 20 إلى 25 مايو الجاري، وكذلك تكليف الحكم أحمد الغيث بإدارة مباريات عربية الصالات (مصر من 20 إلى 30 مايو الجاري)، فيما يعود إلى البلاد اليوم، طاقم التحكيم المكون من عمر آل علي وسبت عبيد ومسعود حسن بعد الانتهاء من إدارة مباراة خوجند الطاجيكستاني مع ناساف كارشي الأوزبكستاني في كأس الاتحاد الآسيوي والتي انتهت بفوز ناساف ٣-٠.

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