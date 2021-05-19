استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي الإمارات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

قدم مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة محمود حسن الشمسي استقالة جماعية من مجلس النادي إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة مساء أول من أمس، كما رفع المجلس تقريراً مفصلاً تضمن أبرز أعماله خلال المواسم الماضية، وكذلك أبرز العقبات التي واجهت الإدارة سواء كانت داخلية أو خارجية.

وأشار الشمسي أن الاستقالة جاءت لظروف خاصة، وقبل انتهاء فترة المجلس الممتدة حتى أغسطس المقبل، كما أشار إلى رغبة أعضاء مجلس الإدارة في فتح المجال أمام إدارة جديدة لخدمة النادي، منوهاً إلى أن نادي الإمارات لديه من الكفاءات الكثير القادرة على النهوض بأهدافه والارتقاء بمختلف الفعاليات والأنشطة التي ينفذها، معبراً عن رضاه التام لما قدمه هو ومجلس الإدارة من جهد لتفعيل مختلف أهداف النادي وعودته إلى دوري الخليج العربي، كما أن الإدارة حققت العديد من الإنجازات والمشاريع والبنية التحتية التي ستحقق مردوداً إيجابياً للنادي في القريب العاجل.

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