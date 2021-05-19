شيوتاني.. ساموراي الزعيم يعتزل في الأربعين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بعد أربع سنوات قضاها لاعباً مع الزعيم العيناوي منذ التعاقد معه في 2017، يبدو أن الياباني تسوساكا شيوتاني يعيش أياماً رائعة في المدينة الخضراء والتي يعتبرها الأجمل في العالم حسب ما أكده في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، ويحظى (الساموراي) بحب وإعجاب من جماهير النادي التي عرفته مقاتلاً غيوراً على الشعار البنفسجي، وحقق مع النادي إنجازات عدة على المستويين الداخلي والخارجي بما في ذلك الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 الإمارات، إذ وصف مشاركته في البطولة العالمية ووصوله للنهائي أمام ريال مدريد بالتاريخية خصوصاً بعد تسجيله هدفاً في تلك المباراة.

استحق شيوتاني الذي مدد عقده مع العين لموسمين إضافيين في 2019، لقب عميد أجانب العين، حيث قضى أربع سنوات مدافعاً عن الشعار، وأكد أنه يرغب في الاستمرار بالفريق البنفسجي حتى سن الأربعين قبل أن يعتزل ويتفرغ لأكاديميته في اليابان ليصبح مدرباً يعلم اللاعبين الصغار، وأرجع ابتعاد العين عن البطولات لمدة ثلاثة مواسم، للظروف المعقدة التي عاناها الفريق والمتمثلة في الإصابات والغيابات، غير أنه اعترف بأنهم كلاعبين المسؤولون عن تراجع أداء ونتائج الفريق.

الجوكر

لعب شيوتاني (33 عاماً) منذ قدومه للعين في أكثر من مركز بالدفاع والوسط، ليقدم نفسه بصورة متميزة لجماهير نادي العين، وسجل أهدافاً مهمة وحاسمة في مختلف المنافسات على المستويين المحلي والخارجي، غير أن الكبوة التي تعرض لها العين أخيراً وأدت إلى تراجع نتائجه كان لها تأثيرها الكبير على اللاعب، خصوصاً بعد اعتماده رسمياً في قلب الدفاع، إذ بدا أنه يواجه صعوبة في التأقلم مع هذا المركز كما توقفت في الوقت نفسه مساهماته الهجومية عن طريق صناعة اللعب أو التسجيل بنفسه.

إنجازات

سواء بقي شيوتاني أم غادر بنهاية عقده مع العين فقد سجل اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي كأحد أجانب الفريق الذين حققوا مع الزعيم إنجازات تاريخية غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي، بعد أن توج معه بثنائية دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في موسم واحد (2017-2018)، لأول مرة في تاريخ العين، فضلاً عن وصافة كأس العالم الإمارات 2018 وهو إنجاز عالمي لم يحققه أي نادٍ على مستوى الخليج.

وعلى الرغم من مركزه في الدفاع والوسط المتأخر، غير أن اللاعب سجل 16 هدفاً في مختلف المنافسات كانت أكثرها بدوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث سجل 13 هدفاً، بالإضافة لهدفين في دوري أبطال آسيا وهدف في كأس الخليج العربي.

كانت أقل المباريات التي شارك فيها شيوتاني مع العين من حيث دقائق اللعب في كأس السوبر أمام الوحدة في عام 2018، حيث شارك لمدة (66) دقيقة فقط، وخسر العين المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل في الزمن الرسمي 3-3.

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