عبدالله خميس: أعدت اكتشاف نفسي في «موسمي الإعارة»

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد اللاعب عبدالله خميس أن الإعارة في آخر موسمين من نادي الوصل إلى نادي حتا، ساعدته في إعادة اكتشاف نفسه، خاصة أنه لم يحصل على الفرصة الكافية في نادي الوصل في الفترة الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، ما أدى إلى إجرائه عملية جراحية أبعدته عن الملاعب لأشهر، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء فترة الإعارة أصبح جاهزاً لكل الاحتمالات والتحديات في الفترة المقبلة خاصة وأن عقده يمتد لموسمين مع الوصل.

وأضاف عبدالله خميس لـ «البيان الرياضي»، إن الأداء المتصاعد للوصل في الفترة الأخيرة، يدعو إلى التفاؤل في الموسم المقبل بقيادة البرازيلي أودير هيلمان، الذي وضع بصمته الفنية وسيكون لـ «الإمبراطور» شأن أقوى خاصة مع وجود لاعبين مواطنين مميزين مع الحاجة لمعالجة بعض نقاط الضعف على مستوى المحترفين الأجانب ويستحق الوصل الفوز بأحد الألقاب في حال حالفه التوفيق قريباً.

ولفت عبدالله خميس إلى أنه يواصل التدريبات بمفرده في الفترة الحالية للمحافظة على لياقته بمعدل 3 حصص تدريبية في الأسبوع، موضحاً أنه سيفتقد الكثير من زملائه اللاعبين في الفترة المقبلة من بينهم عبدالله كاظم المنتقل حديثاً إلى صفوف الشارقة.

فرصة

أشاد عبدالله خميس بدورينا هذا الموسم، خاصة في ظل الحضور المميز للمدرب المواطن بقيادة عبدالعزيز العنبري للجهاز الفني لفريق الشارقة، إضافة إلى تألق شباب الأهلي بعد قيادة مهدي علي للفريق، بينما يعتبر هبوط حتا أحد المشاهد المحزنة عطفاً على الأداء الأخير لـ «الإعصار»، كما توجه بالشكر إلى ناصر حسن الفلاسي المدير السابق لفريق حتا ومدرب الفريق السابق اليوناني كريستوس كونتيس على إعطائه الفرصة.

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