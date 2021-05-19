معسكر أوروبي للوحدة يوليو المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استقرت شركة كرة القدم بنادي الوحدة على خوض الفريق الأول لمعسكر خارجي في أوروبا استعداداً للموسم المقبل، إذ من المقرر أن تبدأ فترة الإعداد اعتباراً من نهاية يونيو أو مطلع يوليو، على أن يقام المعسكر في يوليو المقبل.

وهناك عدد من الدول المدرجة على طاولة النادي للذهاب إليها خلال فترة الإعداد وإقامة المعسكر الخارجي بها، ولكن سيتم الاستقرار بعد دراسة الأمر من جميع جوانبه خاصة فيما يتعلق بالأمان، إذ يرغب النادي في اختيار دولة آمنة من أجل المعسكر ولتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للفريق في ظل الظروف الاستثنائية بسبب كورونا، إضافة إلى دراسة الإجراءات الاحترازية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المعسكر.

تفضيل

وتأتي هولندا في مقدمة الدول التي يسعى الوحدة لإقامة المعسكر الخارجي بها استعداداً للموسم المقبل، والأولى من حيث اختيار المدير الفني هينك تين كات الذي غادر إلى بلاده لقضاء إجازته عقب نهاية الموسم، إذ يفضل تين كات إقامة المعسكر في هولندا، واستقبال الفريق هناك في يوليو المقبل من دون عودته إلى الدولة مرة أخرى في بداية فترة الإعداد توفيراً للوقت ولظروف الحجر الصحي.

كما تدخل صربيا ضمن الحسابات خاصة في ظل وجود جسر جوي مع الإمارات، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى، إذ يدرس النادي جميع الخيارات، وسيتم الاستقرار النهائي بعد دراسة الأمر وبالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أفضل معسكر للفريق.

ترتيبات

على جانب آخر، بدأ النادي في البحث عن تدعيم صفوفه للموسم المقبل، سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب، حيث انتهى مشوار المهاجم السلوفيني تيم ماتافز رغم تبقي موسماً في عقده وذلك بعد التعاقد مع جواو بيدرو لاعب الظفرة الذي لعب معاراً في بني ياس الموسم المنصرم، وتواجد السوري عمر خريبين، إلى جانب نهاية مشوار الكونغولي مبوكو الذي غادر إلى بلاده بانتهاء عقده.

أما بالنسبة للكوري لي ميونغ فلم يُتخذ قرار نهائي بعد فيما يتعلق باستمراره من عدمه، وإن كانت المؤشرات تتجه لاستمراره إلا في حالة خروجه بالبيع أو الإعارة لناد آخر، ووصول عرض له يتيح للوحدة مكاناً شاغراً يمكنه بالبحث عن أجنبي رابع.

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