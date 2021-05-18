النصر يطالب بإعادة نهائي الكأس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

طالب نادي النصر في رسالة وجهها للجنة الانضباط بإعادة مباراة نهائي الكأس بسبب خطأ قانوي وتعويضه عما لحقه من أضرار.

وقال النادي في بيان: "انطلاقاً من مسؤوليتها وشديد حرصها على حفظ حقوق جمهورها ولاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية، وسعياً منها لإبقاء سمعة كرة القدم الإماراتية في أبهى صورها؛ تقدمت شركة النصر لكرة القدم بتاريخ اليوم 18 مايو 2021 بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بشأن الأحداث الكارثية التي تخللت المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، للموسم الرياضي 2020/2021".

وأضاف البيان: "طالبت فيها من حيث النتيجة بإعادة المباراة تأسيساً على وجود خطأ قانوني فني يستوجب الإعادة طبقاً للّوائح ذات الصلة، واحتياطياً تعويض النادي عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتبطة بالتحكيم في المباراة المذكورة".

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