«الأبيض» مكتمل الصفوف استعداداً للمهمة الآسيوية

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تكتمل صفوف الأبيض خلال مران اليوم بانضمام 12 لاعباً من أندية شباب الأهلي والنصر والوحدة، بعد انتهاء مشاركة فرقهم في نهائي كأس رئيس الدولة والمباراة المؤجلة للوحدة، حيث تبدأ الاستعدادات الجدية استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الإمارات بنظام التجمع اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.

واليوم سيعود لاعبو المنتخب إلى التجمع في معسكر دبي، بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك اللاعبين إجازة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس، حيث شهد المران خلال الأيام الماضية 15 لاعباً، واليوم ينضم إليهم 12 لاعباً لتكتمل قائمة الفريق، ويبدأ الاستعداد الجدي لاستكمال التصفيات الآسيوية، كما ينخرط في المران حارس المرمى علي خصيف الذي خضع لتدريبات علاجية بعد الجهد الكبير الذي بذله مع فريقه الجزيرة الذي توج ببطولة دوري الخليج العربي.

ويخوض منتخبنا خلال فترة المعسكر مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب الأردن 24 مايو، ستكون بمثابة بروفة أخيرة للجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة التصفيات، حيث سيلعب الأبيض أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند 7 منه وإندونيسيا 11 الشهر ذاته، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات 15 يونيو.

وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية قيام المدرب فان مارفيك بتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، استعداداً لمباراة الأردن الودية المقبلة، وزيادة التركيز على أداء خط الوسط الذي يعتبر رمانة الميزان في أداء المنتخب وزيادة الفاعلية الهجومية، سعياً لتحقيق الفوز لزيادة فرص التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية.

في السياق، تصل اليوم إلى دبي بعثة منتخب الأردن وتضم 30 لاعبا اختارهم المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، ويجري منتخب الأردن تدريبات يومية بحضور اللاعبين المحترفين، وسيخوض الفريق في دبي مباراة ودية ثانية أمام فيتنام في 31 من الشهر نفسه، ثم يغادر إلى الكويت تأهباً لاستكمال التصفيات الآسيوية.

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