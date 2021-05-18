إقامة دبي تمنح رونالدينيو الإقامة الذهبية

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبلت إقامة دبي لاعب كرة القدم المعتزل، رونالدو دي أسيس موريرا الملقب برونالدينيو وقامت بمنحه الإقامة الذهبية، وذلك بحضور اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي و نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور.

وسبق وأن حصل ما يزيد عن 40 نجماً رياضياً على «الإقامة الذهبية» في الإمارات منذ إطلاق نظام الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات لفئات محددة في مايو 2019، وتضم قائمة المستفيدين من نجوم ومشاهير الرياضة أسماء عالمية كبيرة لمعت في كرة القدم وفي بعض الرياضات الأخرى مثل التنس وكرة السلة والملاكمة وغيرها.

وسعى هؤلاء النجوم للحصول على الإقامة الذهبية في الدولة للاستمتاع بفخامة العيش وجودة الحياة والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها لهم هذه الفئة الجديدة من الإقامة، خاصة أن الإمارات ليست مجرد وجهة عالمية للتسوق والترفيه والسياحة ولكنها وجهة عمل دولية ومركز عالمي للأعمال والشركات الكبرى، وتمنح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب «الإقامة الذهبية» لمستحقيها وفقاً للشروط، التي اعتمدها قرار مجلس الوزراء في مايو 2019 والتعديلات الجديدة التي شملته في نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة الحاصلين على تصاريح الإقامة الذهبية ضمن فئة الرياضيين انضمام عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية خلال الأشهر الماضية، مثل الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الذي يرتبط مع دبي بعلاقة وطيدة وتعود على زيارتها في مناسبات عديدة لقضاء إجازته والاحتفال برأس السنة الجديدة والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ودافيد دي خيا حارس مرمى منتخب أسبانيا ومانشستر يونايتد، والهولندي ممفيس ديباي نجم منتخب هولندا، ولاعب ليون الفرنسي، وفيليب كوتينهو لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد، إضافة إلى نخبة من كبار اللاعبين السابقين مثل ديديه دروغبا نجم منتخب ساحل العـاج ونادي تشيلسي، وكارليس بويول نجم منتخب أسبانيا ونادي برشلونة، وميكائيل سيلفيستر لاعب منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد وأرسنال، وسولي مونتاري لاعب منتخب غانا وانترميلان، وايريك أبيدال لاعب منتخب فرنسا وبرشلونة، وزميله السابق باتريس ايفرا لاعب يوفنتوس، والنجم البرازيلي جوس روبيرتو دي أوليفيرا المعروف بـ «بيبيتو»، وعدد من المدربين مثل الإيطالي روبيرتو مانشيني، ومواطنه والتر زينغا، والهولندي كلارينس سيدورف.

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