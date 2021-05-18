"الآسيوي" يعين الحتاوي أول مراقب دولي إماراتي لكرة الصالات

المصدر: البيان الإلكتروني

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدكتور محمد الحتاوي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم في منصب مراقب دولي لمباريات لكرة الصالات، ليكون بذلك أول إماراتي يتقيد في هذا المنصب بعد سنوات من الخبرة والعمل كمراقب دولي لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعرب الحتاوي عن سعادته بالثقة التي حصل عليها من الاتحاد الآسيوي، معتبراً المنصب الجديد مسؤولية كبيرة وتحدياً جديداً لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية والقارية.

وأضاف الحتاوي بأن يتطلب منه الكثير من الجهد والعمل من أجل أن يكون على قدر الثقة التي حصل عليها بعد سنوات من العمل في مراقبة مباريات كرة القدم محلياً ودوليا كاسباً بذلك الخبرة والثقة ليكون أول إماراتي في منصب مراقب مباريات دولي لكرة الصالات.

وسيبدأ الدكتور محمد الحتاوي مشواره كمراقب في مباريات الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم لكرة الصالات والمقامة في صالة خورفكان في الفترة ما بين 20 الى 25 من شهر مايو الحالي، حيث سيواجه في هذا الملحق منتخب العراق منتخب تايلاند، في حين يلتقي فيتنام مع لبنان، و سيتأهل الفائز من مباراتي الذهاب والإياب للمشاركة في كأس العالم منضما إلى منتخبات اليابان وإيران وأوزبكستان، التي حصلت على بطاقات التأهل إلى كأس العالم بالنظر إلى نتائجها في النسخ الأخيرة من بطولة آسيا لكرة الصالات.

وسينطلق كأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا اعتباراً من 12 من شهر سبتمبر الحالي على أن تقام المباراة النهائية يوم 3 أكتوبر.

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