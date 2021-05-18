لجنة الانضباط تصدر حكمها في دفع دياز لحكم النهائي

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاكتفاء بعقوبة الطرد التي تعرّض لها رامون دياز، المدير الفني للنصر (العميد)، خلال قمة نهائي كأس رئيس الدولة.

وكان دياز قد اعترض بشدةٍ خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول على احتساب ركلة جزاءٍ لصالح الخصم شباب الأهلي (الفرسان الحمر).

وتسببت احتجاجات المدرب الأرجنتيني في رفع عمار الجنيبي، حكم الساحة، للبطاقة الحمراء في وجهه.

واضطر دياز إلى قيادة العميد من المدرجات لما تبقى من عمر المواجهة، والتي انتهت بتفوق الفرسان الحمر بنتيجة 2-1، وتتويجهم أبطالا لـ "أغلى الكؤوس".

وراجعت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لقطةً تلفزيونيةً تشير إلى قيام دياز بدفع حكم المباراة الرابع في إطار احتجاجه على ركة الجزاء.

وأكدت اللجنة بأنه لا يوجد دفع يؤدي إلى إيقاع العقوبة على ابن الـ61 عاما، لتكتفي بعقوبة الطرد التي تعرّض لها في المباراة.

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