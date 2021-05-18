معنويات عالية في معسكر «الأبيض»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في معسكر دبي، بمعنويات عالية، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي تستضيفها دبي، يونيو المقبل، وينضم للمعسكر غداً لاعبو النصر وشباب الأهلي، بعد انتهاء مشاركتهم في نهائي الكأس الغالية، بجانب لاعبي الوحدة بعد إكمال مباريات الدوري.

واهتم موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببرنامج إعداد «الأبيض»، مؤكداً أن المدرب الهولندي مارفيك يسعى حالياً لاستكمال اختيار التشكيلة النهائية قبل انطلاق المنافسات، بطموح خطف بطاقة التأهل للدور التالي من تصفيات المونديال.

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