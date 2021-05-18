بحث ترتيبات «خليجي 25» الثلاثاء

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تعقد لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اجتماعاً الثلاثاء المقبل، «عن بُعد»، لبحث ترتيبات «خليجي 25»، ويحضر الاجتماع محمد بن هزام، أمين عام اتحاد الكرة الإماراتي عضو اللجنة، وأكد اتحاد كأس الخليج العربي في بيان، أمس، عقده اجتماعاً تنسيقياً مؤخراً مع اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لمناقشة الموعد المقترح لإقامة البطولة ،وأشار البيان إلى أن لجان الاتحاد ستعقد اجتماعات عدة لمتابعة ترتيبات تنظيم «خليجي 25» وتوقيتها، مؤكداً أن اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي حددت إقامة المنافسات بين شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022.

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