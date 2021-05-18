مهدي: ليس هناك أجمل من التتويج باللقب الغالي

قال مهدي علي مدرب شباب الأهلي، إنه لا يوجد ما هو أجمل من أن تختتم الموسم باللقب الأغلى، والفريق استحق هذا التتويج، وبارك لقيادات النادي الفوز والتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأضاف: «شباب الأهلي يستحق التتويج بهذا اللقب الغالي، والذي جاء ثمرة جهود، وتكاتف ودعم من إدارة النادي».

وكشف أن الفرحة تكون أكبر باللقب عندما تكون مدرباً، في إشارة إلى أنه سبق وفاز باللقب الغالي عندما كان لاعباً، وقال: «عندما تكون مدرباً تشعر بفرحة الجميع، لأنه تتويج لعمل جماعي، واللاعبون يكونون دائماً العنصر الرئيسي». وأضاف: «الموسم الجديد لم تحدد بدايته، ولكن بشكل عام ستكون في يوليو المقبل، ويجب أن نخطط من خلال السلبيات والإيجابيات، ونحن أنهينا الدوري بشكل جيد، والحمد لله على الفوز بأربع بطولات من 5 مسابقات محلية، بفوز دوري الرديف بدرع مسابقة دوري تحت 21 سنة هذا الموسم».

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