حمدون: «تأخرنا» حرمنا من احتفالية الرباعية

عبر محمد أحمد حمدون المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، عن سعادته بتحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب النصر أول من أمس، وقال: «ما تحقق طوال الموسم، ثمرة عمل وجهد الجميع، ودعم قيادات النادي، وتوفيق في التعاقد مع المدرب الوطني مهدي علي».

وأضاف: «يمتلك شباب الأهلي وفرة من اللاعبين المتميزين، وما تحقق جهود مشتركة وتكاتف عمل من الجميع، ولولا إننا تأخرنا في التعاقد مع المدرب مهدي، ربما لكنا نحتفل الآن بتحقيق الرباعية، لأن مهدي يستطيع التعامل مع اللاعبين، وقادر على الاستفادة من أقصى إمكانياتهم بقربه منهم، وكان الخيار الرئيسي، رغم اجتماعنا مع مدربين آخرين عندما تعاقدنا معه».

وتابع: «كانت أهدافنا محسومة منذ بداية الموسم بالمنافسة على كافة الألقاب، وتعثرنا في بداية الدوري، لم يحبط معنويات الفريق، ونجحنا في النهاية بتحقيق إنجاز الثلاثية، ولأحقق على الصعيد الشخصي، الكأس الخامسة لي مع الفريق منذ أن توليت مسؤولية الإشراف».

وشدد حمدون، على أن الكل يقوم بدور كبير في شباب الأهلي، وقال: «للأسف البعض لا يتحدث عن أهمية ودور الجانب الإداري، والذي يكون مغيباً في بعض الأندية، وهو دور لا يستطيع تقييمه إلا القريب منه، وكذلك دور الجهاز الطبي، ومن يخدم الفريق من خارج أسوار النادي، وكلها فرق عمل تكاتف جهودها معاً وراء تحقيق الإنجازات، وأنا فخور بالعمل مع هذه الكوكبة، والمرحلة المقبلة ستكون أصعب ولكننا نضعها هدفاً للتحدي».

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