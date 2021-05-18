عموري: المدرب أقنعني بالتمهل في العودة

أعرب عمر عبد الرحمن «عموري»، لاعب شباب الأهلي، عن مشاركته زملاءه بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال تواجده في مدرجات استاد هزاع بن زايد، وقال: «كنت أتمنى المشاركة في المباراة من داخل المستطيل الأخضر».

واعتبر نجم العين والجزيرة السابق التتويج والفرحة التي غمرته مع الفريق تعويضاً عن الغياب عن المشاركة، وأضاف: «أنا سعيد بما حققه زملائي هذا الموسم، وهم يستحقون ما تحقق من إنجاز، والفوز بالكأس الغالية، ثمرة جهد وعمل طوال الموسم، ومساندة الفريق من المدرجات، أصعب من التواجد في أرض الملعب».

وكشف «عموري»، أن تراجعه عن رغبته في المشاركة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أول من أمس، تم بعد حديث ودي أجراه مع مهدي علي مدرب شباب الأهلي.

وقال: «غبت لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، وتكلمت مع المدرب مهدي حول إمكانية مشاركتي في نهائي الكأس الغالية، لأن حماسي قوي في العودة».

وأكمل: «أقنعني المدرب مهدي، بأنني ما زلت أحتاج إلى المزيد من الوقت قبل المشاركة في المباريات، وأنا تقبلت وجهة نظره، فهو أخ كبير، ويساندني زملائي اللاعبون دائماً».

وعن نهاية عقده مع شباب الأهلي خلال الأسابيع المقبلة، حيث كانت مدة تعاقده ستة أشهر في فبراير الماضي، وإمكانية التجديد، قال: «إن شاء الله، أرجع أولاً إلى الملعب، والآن نعيش الفرحة، والله يكتب الخير».

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