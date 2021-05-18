شباب الأهلي يهدي كأس رئيس الدولة إلى محمد بن راشد

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

أهدى شباب الأهلي، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس النادي، وإلى أعضاء مجلسي إدارة النادي وشركة شباب الأهلي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعدما توج «فرسان دبي» بالكأس الغالية للمرة العاشرة، إثر فوزهم بالنسخة 44 مساء أول من أمس، بعد التغلب على النصر 2 - 1، في المباراة النهائية على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ليكون اللقب مسك ختام موسم 2020 - 2021، والذي شهد تفوقاً واضحاً للفريق تحت قيادة مدربه مهدي علي، والذي تمكن من إعادة شباب الأهلي إلى طريق البطولات والانتصارات منذ توليه المسؤولية في ديسمبر الماضي، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، ليحصد الفريق 7 مكاسب في نهاية مشواره هذا الموسم.

اليوبيل الذهبي

ونجح شباب الأهلي في مواصلة جمع البطولات ذات القيمة المعنوية المرتفعة، والمرتبطة دائماً بأزمان أو أحداث تاريخية مهمة، وبعدما كان بطلاً للنسخة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 1975، بعد فوزه على النصر وقتها بهدفين نظيفين، عاد أول من أمس، وتغلب على النصر، وتوج بالكأس الغالية التي تتوافق مع الذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات (اليوبيل الذهبي)، كما سبق وتوج بكأس الخليج العربي لهذا الموسم، وهي النسخة التي أطلق عليها «كأس الخمسين».

كفة التفوق

وتمكن شباب الأهلي بفوزه بالكأس الغالية للموسم الحالي، من ترجيح كفة تفوقه على النصر في المباريات النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما سبق وتبادلا الفوز والتتويج في النهائيين السابقين اللذين التقيا فيهما عامي 1975، وفاز بها شباب الأهلي بهدفين نظيفين، و2015، وفاز بها النصر بركلات الترجيح 3 - 0، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، كما تبادلا الفوز في نهائي كأس الخليج العربي، إذ فاز «العميد» 2 - 1 في موسم 2019 - 2020، ورد «فرسان دبي» الدين هذا الموسم بالفوز بالكأس بركلات الترجيح 5 - 4، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، بالإضافة إلى تفوق شباب الأهلي بالفوز 1 - 0 و3 - 2 في مباراتي الفريقين بدوري الخليج العربي في الموسم المنتهي.

الابتعاد بالقمة

وحصد شباب الأهلي، لقبه العاشر من 12 مرة ظهر خلالها في المباراة النهائية لبطولاته المفضلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وغرد منفرداً بالقمة، موسعاً الفارق إلى بطولتين بينه وبين أقرب منافسيه الشارقة، لتصل نسبة فوزه بالبطولة إلى 83.3%، حيث سبق وتوج بالكأس أعوام 1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008، 2013 و2019، كما حصل نادي الشباب قبل دمجه مع الأهلي ودبي في عام 2017، على 4 بطولات من الكأس الغالية، ليعزز «فرسان دبي» الأندية التي تنتمي لإمارة دبي هي الأكثر فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث حصدت قوة أندية «دانة الدنيا»، بالفوز بـ 20 بطولة من أصل 44 نسخة بنسبة، أي بنسبة 45.5 % تقريباً، وهي النسبة الأعلى، وحصدتها إلى جانب شباب الأهلي كل من النصر والشباب والوصل، مع العلم أن في المركز الثاني، جاءت أندية العاصمة أبوظبي، وحققت 13 بطولة بنسبة 30 %، وفي المركز الثالث، أندية إمارة الشارقة، وحققت 9 بطولات بنسبة 21 %.

ثلاثية تاريخية

وتمكن شباب الأهلي من تحقيق ثلاثية من البطولات في الموسم المنتهي 2020 - 2021، بعدما سبق وحقق كأس سوبر الخليج العربي بالفوز على الشارقة بهدف وحيد، وكأس الخليج العربي بالفوز على النصر بركلات الترجيح، ولتكون الثلاثية الثانية التي يحققها الفريق خلال أقل من 10 سنوات، إذ سبق وتوج بالثلاثية أيضاً موسم 2013 - 2014، عندما حقق بطولات الدوري وكأس السوبر وكأس المحترفين، تحت قيادة مدربه الروماني حينها أولاريو كوزمين، وكان «فرسان دبي» قريبين من تحقيق الرباعية هذا الموسم، لولا تعثر البداية في دوري الخليج العربي، والذي أنهاه الفريق في المركز الثالث.

واستطاع شباب الأهلي، نيل بطاقة المشاركة مباشرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022، والتي يحصل عليها بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليمثل الإمارات في النسخة المقبلة إلى جانب الجزيرة، والذي حصل على البطاقة الثانية المباشرة، بعد تتويجه بطلاً لدوري الخليج العربي، وبالتالي ستكون أمام «فرسان دبي»، الفرصة لتعويض خروجهم المبكر من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2020، والتي أقيمت مبارياتها بالعاصمة السعودية الرياض.

المدرب المواطن

وعزز فوز شباب الأهلي بالثلاثية هذا الموسم، من قيمة المدرب المواطن، بعدما تمكن مهدي علي، من صناعة الفارق في النتائج والمستويات منذ توليه مسؤولية الفريق في ديسمبر الماضي، وتمكن من الصعود بـ«فرسان دبي» في الترتيب العام لجدول دوري الخليج العربي من المركز الثامن إلى المركز الثالث، محققاً النسبة الأعلى من حصد النقاط بين فرق البطولة في الدور الثاني للمسابقة، وحافظ على سجل الفريق خالياً من الخسارة طوال عمر المسابقة، بعد تعثره في مهمته الأولى مع الفريق أمام الفجيرة.

الاحتفاظ باللقب

حافظ شباب الأهلي على الكأس الغالية للنسخة التالية على التوالي، بعدما توج بها عام 2019، ليكون آخر أبطالها، بعد أن ألغيت المباراة النهائية لعام 2020 بين العين والظفرة، بسبب ظروف فيروس كورونا، وهو إنجاز يحسب للفريق، في ظل ضغط المباريات والظروف الاستثنائية التي أقيمت خلالها البطولات سواء داخل الدولة أو خارجها، وهو ما عرض الفريق إلى الكثير من الغيابات بسبب الإصابات والإيقافات، ومع هذا كانت كلمة التفوق الأخيرة لمصلحة «فرسان دبي».

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